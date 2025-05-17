На табло +38, но «в салоне комфортно». Петербуржцы ощутили летнюю жару в общественном транспорте

В районе 17 часов 17 мая читатели «Фонтанки» прислали фотографии из салона автобуса № 121 и трамвая № 10. В первом случае табло показывало +32 в салоне, во втором — +38. «На самом деле, это только на экране. В салоне комфортно», — поделился пассажир трамвая.