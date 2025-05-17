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На табло +38, но «в салоне комфортно». Петербуржцы ощутили летнюю жару в общественном транспорте

В субботу теплая погода порадовала петербуржцев, а также напомнила пассажирам автобусов и трамваев, что июнь близко. В общественном транспорте фиксировалась поистине летняя жара.

Источник: Фонтанка.ру

В районе 17 часов 17 мая читатели «Фонтанки» прислали фотографии из салона автобуса № 121 и трамвая № 10. В первом случае табло показывало +32 в салоне, во втором — +38. «На самом деле, это только на экране. В салоне комфортно», — поделился пассажир трамвая.

Пассажир автобуса сообщил, что внутри общественного транспорта, по его мнению, «25 градусов точно есть».

«Информация передана в отдел технического контроля. Сегодня ночью проверят весь подвижной состав на 121 маршруте», — сообщили «Фонтанке» в компании АО «Третий парк», которая занимается обслуживанием этого маршрута.

В июле 2024 года специалисты проверяли температурный режим в городских автобусах. Тогда нарушения фиксировались почти в 4% автобусов.

Согласно стандарту транспортного обслуживания, температура в салоне должна быть не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.