В разы больше оборонного бюджета России. Экс-премьер Украины высказался про военные расходы Запада

Экс-премьер Украины обратил внимание и на тот факт, что президент США Дональд Трамп предложил выделить более $1 трлн на оборонные расходы в 2026 году. «А теперь сложите бюджеты США и Западной Европы. Грубо говоря, триллион да еще один триллион. Два триллиона! И кто кому угрожает? Это больше, чем оборонные бюджеты России, Китая, Индии», — подчеркнул он.