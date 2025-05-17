В разы больше оборонного бюджета России. Экс-премьер Украины высказался про военные расходы Запада

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные расходы Запада после предложений об их увеличении в разы превысят оборонный бюджет России. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
«Страны Европы увеличивают военные бюджеты. Западные руководители запланировали выделить триллион евро на 2025 год, чтобы перевооружить армии европейских стран. Триллион! Это в разы больше, чем оборонный бюджет России. Спрашивается, кто кому угрожает?» — сказал Николай Азаров.
«Отдача будет через 15 или 20 лет». Азаров о сделке США и Украины по минеральным ресурсам Азаров: Варшава ориентируется на директивы западных спецслужб и игнорирует историю Волынской резни.
Экс-премьер Украины обратил внимание и на тот факт, что президент США Дональд Трамп предложил выделить более $1 трлн на оборонные расходы в 2026 году. «А теперь сложите бюджеты США и Западной Европы. Грубо говоря, триллион да еще один триллион. Два триллиона! И кто кому угрожает? Это больше, чем оборонные бюджеты России, Китая, Индии», — подчеркнул он.
По мнению Николая Азарова, расчет делается и на то, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений. «В последние годы существования Советского Союза при предательской политике Горбачева Запад втравил СССР в гонку вооружений. В результате Советский Союз ослаб настолько, что был, по сути дела, разрушен. Так вот, ситуация повторяется», — уверен бывший премьер-министр Украины. -0-