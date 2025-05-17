В Ростовской области наградили школьника, спасшего девушку от похитителя

В Волгодонске Ростовской области десятилетний мальчик прославился на всю страну. Он в одиночку спас от похищения незнакомку. В сеть попало видео, зафиксировавшее подвиг Димы.
На кадрах — неизвестный мужчина пытается средь бела дня украсть девушку. ЧП произошло во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина.
К счастью, в момент нападения неподалеку находился школьник, который направлялся к своему подъезду. Увидев, что происходит, мальчик схватил мужчину за руку. Тот, видимо, не ожидая такой решимости от ребенка, испугался и убежал.
— Благодаря решительным действиям 10-летнего мальчика девушка не пострадала. Сам нападавший в скором времени был задержан сотрудниками полиции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Заместитель начальника МУ МВД России «Волгодонское» полковник полиции Виталий Бородин вручил юному герою почетную грамоту и ценный подарок. Он также поблагодарил родителей юного героя.
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