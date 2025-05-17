Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области наградили школьника, спасшего девушку от похитителя

Донской четвероклассник за спасение девушки получил грамоту и подарок.

В Волгодонске Ростовской области десятилетний мальчик прославился на всю страну. Он в одиночку спас от похищения незнакомку. В сеть попало видео, зафиксировавшее подвиг Димы.

На кадрах — неизвестный мужчина пытается средь бела дня украсть девушку. ЧП произошло во дворе многоквартирного дома на улице Гагарина.

К счастью, в момент нападения неподалеку находился школьник, который направлялся к своему подъезду. Увидев, что происходит, мальчик схватил мужчину за руку. Тот, видимо, не ожидая такой решимости от ребенка, испугался и убежал.

— Благодаря решительным действиям 10-летнего мальчика девушка не пострадала. Сам нападавший в скором времени был задержан сотрудниками полиции, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Заместитель начальника МУ МВД России «Волгодонское» полковник полиции Виталий Бородин вручил юному герою почетную грамоту и ценный подарок. Он также поблагодарил родителей юного героя.

Подпишись на нас в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Глава Дона пообещал поощрить подростка за спасение девушки от похитителя.

«Хотел застать врасплох»: Четвероклассник из Волгодонска рассказал, как отважился вступиться за девушку, которую пытались похитить.