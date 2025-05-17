25 мая центр Новосибирска снова будет перекрыт

Как следует из документа на сайте мэрии, с 07:00 до 12:00 будет закрыт участок улицы Советской от Достоевского до Гоголя. С 12:00 до 13:00 ограничения коснутся части Советской от улицы Достоевского до Крылова и участка Гоголя от площади Лунинцев до Мичурина. Также с 12:00 до 14:00 будут перекрыты Красный проспект, улицы Фрунзе, Орджоникидзе и Октябрьская магистраль.