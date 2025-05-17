Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

«В ходе визита запланированы встречи его святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А. В. Бречаловым. 18 мая предстоятель Русской православной церкви совершит великое освящение Благовещенского собора г. Воткинска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх Кирилл также планирует посетить музей Воткинского завода и музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске», — сообщили в РПЦ.