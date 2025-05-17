Патриарх Кирилл прибыл в Удмуртию

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Удмуртскую митрополию, в программе визита — встреча с главой республики, освящение Благовещенского собора Воткинска, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
«17 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту Ижевска патриарха встретили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
«В ходе визита запланированы встречи его святейшества с архиереями и духовенством митрополии, а также с главой региона А. В. Бречаловым. 18 мая предстоятель Русской православной церкви совершит великое освящение Благовещенского собора г. Воткинска и Божественную литургию в новоосвященном храме. Патриарх Кирилл также планирует посетить музей Воткинского завода и музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске», — сообщили в РПЦ.