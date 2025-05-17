Власти Москвы передали в столичные дома-интернаты сто велосипедов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сто велосипедов подарили московским домам-интернатам в честь весеннего велофестиваля, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня у нас знаменательный день. В московские дома-интернаты мы передаем 100 велосипедов… Уверен, что дети из интернатов воспользуются возможностью и будут перемещаться по дорогам города, конечно, с соблюдением всех правил дорожного движения», — рассказал Ликсутов на весеннем велофестивале.