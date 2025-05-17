Путин утвердил перечень объектов для развития Арктической зоны России

Для Архангельской агломерации, включающей в себя Архангельск, Северодвинск и Новодвинск, поручено реконструировать ряд мостов и улиц Архангельска, строительство четвертого вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ, технически перевооружить объекты электросетевого хозяйства, а также реконструировать сети водоснабжения и водоотведения Архангельска в территориальных округах Майская Горка и Варавино-Фактория, говорится в документе.