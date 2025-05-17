Приходили с детьми, друзьями, родственниками. Семейный праздник прошел в Минске

Для молодой семейной пары Владислава и Кристины праздник стал первым в роли мужа и жены. Пара надеется, что таких мероприятий в стране будет проводиться как можно больше, чтобы выработать у молодежи уважение и стремление к созданию семьи. «Приятно видеть, что здесь собрались люди, которым небезразлична эта тема», — поделились эмоциями молодые люди.