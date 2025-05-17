Приходили с детьми, друзьями, родственниками. Семейный праздник прошел в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном детском парке имени М. Горького в Минске состоялась концертная программа «Все начинается с семьи», посвященная республиканскому семейному празднику «Беларусь — за здоровою семью и традиционные семейные ценности!», — передает корреспондент БЕЛТА.
Здоровая семья — здоровая страна. Как проходит тематический праздник в Центральном парке Минска.
Открыли концертную программу артисты балета «Стрекоза» и шоу-балет «Феерия» вместе с группами DVOE и BY CITY. Перед гостями выступили также звезды белорусской сцены — семейный дуэт Тео и Ольги Рыжиковой совместно с дочкой и в сопровождении балета, солисты Большого театра — семейный дуэт Тараса Присяжнюка и Марты Данусевич в сопровождении балета, солистка молодежного театра эстрады Гюнешь, Никита Фоминых и Ольга Змурщик в сопровождении балета «Стрекоза» и шоу-балета «Феерия».
Наталья пришла на праздник с детьми Стасом и Виолеттой. На мероприятие семью направили от школы. «Чтобы сохранить страну, надо сохранить семью. В нашей семье мы уважаем старших, родителей и любим друг друга», — рассказала мама двоих детей.
Андрей прибыл сегодня в парк с детьми Алексеем и Артемом, чтобы провести время вместе. Дочка Валерия принимала участие в мероприятии и выступала на сцене. «Всегда важно сохранять традиционные семейные ценности. В нашей семье мы поддерживаем друг друга, ходим на мероприятия, в которых участвуют наши дети, и вместе создаем будущее», — поделился он.
Важной частью праздника стало подведение итогов конкурса #СемьяГлазамиРебенка. С 1 мая семьи со всей Беларуси выкладывали свои ролики в TikTok и соревновались за звание самой креативной в конкурсе. Абсолютно любой желающий мог проголосовать за понравившегося участника. Конкурс проходил до 15 мая.
Поздравила его участников и наградила победителей министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. Наиболее отличившиеся получили три вида настольных игр, сладкие подарки, набор для пикника и цветы как символ красоты, нежности и благодарности. Победителями стала семья Савчук из Гродненской области. Ей вручили подарочный сертификат на Br1 тыс.
Еще одной важной частью торжества стало чествование и награждение семей, проживших вместе уже 25 лет. Памятные призы участники смогли получить из рук председателя ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяны Кравченко.
Для молодой семейной пары Владислава и Кристины праздник стал первым в роли мужа и жены. Пара надеется, что таких мероприятий в стране будет проводиться как можно больше, чтобы выработать у молодежи уважение и стремление к созданию семьи. «Приятно видеть, что здесь собрались люди, которым небезразлична эта тема», — поделились эмоциями молодые люди.
Во второй части концерта перед гостями выступили популярные солисты, молодежные группы, творческие вокальные и хореографические коллективы, юные артисты, а также любительские коллективы города Минска. Яркими номерами зрителей порадовали гранд-студия искусств Malinovka BySpamash, певица Михайлина Хвесюк в сопровождении балета, группа «Провокация» в сопровождении балета, заслуженный любительский коллектив театра эстрадной песни «Сябрынка», дуэт баянистов «НЕБА-Sound», заслуженный любительский коллектив Беларуси, образцовый ансамбль танца «Чабарок», Даниил Мышковец в сопровождении балета и творческая мастерская эстрадного искусства «Хвiлiнка».-0-
Фото Максима Гучека.