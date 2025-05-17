Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”, права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)», — говорится в тексте поручения.