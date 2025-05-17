Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с «Народным фронтом» принять меры, чтобы россияне, регулярно проходящие диспансеризацию и сдающие нормативы ГТО, могли ежегодно получать налоговый вычет, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”, права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (с учетом установленной в зависимости от возраста периодичности проведения диспансеризации)», — говорится в тексте поручения.
Кроме того, Путин поручил представить предложения о предоставлении налогоплательщику социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в связи с оплатой им физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных его супруге (супругу), родителям.
Срок исполнения поручения — 1 октября.