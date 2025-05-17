Хубутия признался, что напал с топором на мать своей дочери Юлию Ван

Ван рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак, что утром, в день нападения, она была в своем чайном доме в Москве, встречала гостей. Женщина давно заблокировала Хубутию, поэтому он связался с ней через няню. В сообщении мужчина оскорблял Ван, обвиняя ее в блуде и намекая, что его дочку не может воспитывать такая мать. Вечером женщина вернулась домой и закрыла за собой дверь на щеколду — снаружи никак нельзя было зайти. Она уложила дочь, няня также пошла спать. Ван позвонила своему новому возлюбленному, однако во время беседы она услышала, что кто-то проник в дом. Хубутия зашел в комнату Ван и сел.