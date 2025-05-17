В Москве открыли движение на внешней стороне Садового кольца

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Движение начали открывать в Москве после велофестиваля на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова, сообщил столичный дептранс.
Ранее в дептрансе заявили, что движение для транспорта на Садовом кольце в связи с проведением Московского велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты будет временно закрыто.
«В центре города начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В дептрансе уточнили, что движение также открыли на Садовом кольце.