Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание Международного арктического детского морского центра в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«Создание Международного арктического детского морского центра в 2027—2030 годах», — говорится в тексте документа.
Кроме того, в Мурманске поручено построить не менее трех дошкольных образовательных организаций в 2028—2030 годах, не менее одной школы. Предполагается реконструкция здания дома культуры моряков и капитальный ремонт здания «Драматического театра Северного флота» в 2027—2029 годах.
В перечень включен ряд спортивных объектов: капитальный ремонт Ледового дворца и центрального бассейна, а также строительство крытого футбольного манежа в 2027—2030 годах.