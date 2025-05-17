Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске

Кроме того, в Мурманске поручено построить не менее трех дошкольных образовательных организаций в 2028—2030 годах, не менее одной школы. Предполагается реконструкция здания дома культуры моряков и капитальный ремонт здания «Драматического театра Северного флота» в 2027—2029 годах.