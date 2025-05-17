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Путин утвердил создание детского морского центра в Мурманске

Путин утвердил создание международного арктического детского морского центра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил создание Международного арктического детского морского центра в Мурманске в рамках комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.

«Создание Международного арктического детского морского центра в 2027—2030 годах», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в Мурманске поручено построить не менее трех дошкольных образовательных организаций в 2028—2030 годах, не менее одной школы. Предполагается реконструкция здания дома культуры моряков и капитальный ремонт здания «Драматического театра Северного флота» в 2027—2029 годах.

В перечень включен ряд спортивных объектов: капитальный ремонт Ледового дворца и центрального бассейна, а также строительство крытого футбольного манежа в 2027—2030 годах.