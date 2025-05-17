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Башкирия поддерживает своих героев: продлены выплаты контрактникам СВО

Глава Башкирии подписал указ о продлении выплат контрактникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить срок действия единовременных выплат для контрактников, заключивших договор на службу в зоне спецоперации. Теперь выплаты будут действовать до 31 мая 2025 года.

Соответствующие изменения были внесены в указ о мерах поддержки участников СВО и опубликованы на официальном портале правовой информации.

С начала 2023 года, благодаря инициативе Радия Хабирова, размер единовременной выплаты для контрактников из Башкирии значительно увеличился — с 505 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. Учитывая федеральные доплаты, общая сумма достигает 2 миллионов рублей.

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