Башкирия поддерживает своих героев: продлены выплаты контрактникам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение продлить срок действия единовременных выплат для контрактников, заключивших договор на службу в зоне спецоперации. Теперь выплаты будут действовать до 31 мая 2025 года.
Соответствующие изменения были внесены в указ о мерах поддержки участников СВО и опубликованы на официальном портале правовой информации.
С начала 2023 года, благодаря инициативе Радия Хабирова, размер единовременной выплаты для контрактников из Башкирии значительно увеличился — с 505 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. Учитывая федеральные доплаты, общая сумма достигает 2 миллионов рублей.
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