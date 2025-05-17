Путин поручил изучить вопрос выведения ГМО-деревьев с особо быстрым ростом

Правительство России рассмотрит вопрос о целесообразности выведения генно-модифицированных деревьев, которые будут выделяться ускоренным ростом, для выращивания лесных плантаций. Соответствующее поручение кабмину дал глава государства Владимир Путин.
— …Представить предложения о целесообразности проведения… научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины, — говорится в документе.
Срок по поручению истечет 1 июля. Оно было сформировано по итогам прошедшего в апреле совещания Владимира Путина с правительством касательно вопросов лесопромышленного комплекса, передает сайт Кремля.
В ходе заседания с членами правительства Владимир Путин заявил, что у лесной промышленности есть очень хорошие перспективы и явный потенциал для дальнейшего развития. Он отметил, что на территории России находится пятая часть всех мировых запасов древесины. Кроме того, Путин открыл новые промышленные проекты в Калужской, Ленинградской и Московской областях.