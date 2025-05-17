Путин поручил изучить вопрос выведения ГМО-деревьев с особо быстрым ростом

В ходе заседания с членами правительства Владимир Путин заявил, что у лесной промышленности есть очень хорошие перспективы и явный потенциал для дальнейшего развития. Он отметил, что на территории России находится пятая часть всех мировых запасов древесины. Кроме того, Путин открыл новые промышленные проекты в Калужской, Ленинградской и Московской областях.