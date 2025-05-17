Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии

«Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших — в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей», — сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе.