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Российские школьники победили на международной олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на олимпиаде по биологии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной олимпиаде по биологии, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили участников состязания.

«Российские школьники снова доказали, что они лучшие среди лучших — в этот раз по биологии. Мы гордимся и от всей души радуемся тому, что все участники сборной завоевали золото! Это результат синергии упорства и труда учеников, вклада учителей и поддержки родителей», — сказал вице-премьер, его слова приводятся в релизе.

Кравцов, в свою очередь, отметил, что биология — одна из ключевых наук, и подобные соревнования помогают выявить и поддержать одаренных ребят.

«Участие в олимпиаде — это не только проверка знаний, но и возможность завязать дружеские и профессиональные контакты с единомышленниками со всего мира», — добавил министр.

Состязание проходило с 10 по 17 мая на федеральной территории «Сириус» и объединило 75 ребят из 15 стран.

Олимпиада проводилась на русском и английском языках с возможностью перевода заданий на родные языки участников. Школьники от 14 до 18 лет в составе команд до шести человек прошли три тура: теоретический, практический и проектный, продемонстрировав не только глубокие знания биологии, но и навыки командной работы.