Песков подтвердил возможность переговоров Путина и Трампа в ближайшее время

Ранее президент США написал в социальной сети Truth Social, что телефонная беседа с Путиным запланирована на 19 мая в 10:00 по времени Вашингтона (17:00 мск). По его словам, среди ключевых тем обсуждения будут ситуация на Украине и вопросы торговли.