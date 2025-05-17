Сильный дождь и жара: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В области Жетысу днем на западе, юге, в центре, в горных районах ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер с порывами до 24−29 метров в секунду. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.