Стартовало благоустройство Волгоградского проспекта в Москве

Заместитель Мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков заявил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству Волгоградского проспекта и Марксисткой улицы.
Главной задачей, которая стоит перед специалистами, по словам Бирюкова, является улучшение пешеходной и транспортной доступности важных городских объектов, расположенных в районе магистрали. Пешеходам будет обеспечено комфортное и безопасное передвижение.
«Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия будут выполняться поэтапно», — рассказал заммэра. Зону работ поделили на восемь участков.
Бирюков заявил, что воздушные линии будут убраны в кабельную канализацию протяженностью 19 километров. Данный шаг призван улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатации коммуникаций.
В рамках проекта будут отремонтированы и локально расширены тротуары, площадь пешеходной зоны составит 105 тысяч квадратных метров. На проезжей части отремонтировано будет 111 тысяч квадратных метров асфальта.
Планируется заменить тысячу опор наружного освещения, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастят контрастным освещением.
На остановках общественного транспорта заменят 33 павильона и смонтируют 5 информационных пилонов на крупных остановочных площадках.
Вдоль магистрали в целях озеленения планируется высадить деревья и обустроить 409 тысяч квадратных метров газона.