Истории пациентов и условия: как живут люди в рехабе и что заставляет их обратиться за помощью

— Я понимала, что уже очень сильно выгорела из-за того, что все тянула на себе. Я считала, что обязана была помочь всем. Хотя сейчас понимаю, что нужно было заниматься собой и семьей, но у меня синдром отличницы и чувство вины с малых лет. Потому что родители с пяти лет ко мне не обращались по имени. Последний развод (а всего у Юлии было 7 браков) меня добил. Три месяца я ничего не ела, лежала, думала о том, что делать. Я пыталась пить, но меня, как и прежде, от этого рвало. В момент, когда мне было особенно тяжело и дурно, ко мне подошел познакомиться парнишка в одном из кабаков. Симпатичный, подкачанный, вежливый. Отец — полковник полиции в отставке. Но было в нем что-то странное… Я подумала: либо он отсидел, либо кололся. Я пыталась его вылечить, моталась с ним по больницам и врачам, но он продолжал «торчать», — поделилась Юля.