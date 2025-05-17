Олимпийский триумф и конфликт с Медведевой: известной фигуристке Алине Загитовой — 23

Алина Загитова — российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании.
В воскресенье, 18 мая 2025 года, одной из самых титулованных фигуристок в истории России исполняется 23 года. Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка, завоевавшая абсолютно все титулы в мировом фигурном катании. Олимпийская чемпионка, перевернувшая представление о выступлениях на льду настолько, что из-за нее изменили правила соревнований. Как девочка, которую тренер Этери Тутберидзе однажды выгнала из группы, смогла достичь невероятных высот — подробнее в материале URA.RU.
Татарская звезда: начало пути Загитовой.
Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в татарской семье. Отец будущей чемпионки — хоккейный тренер Ильназ Загитов, мать — Лейсан Загитова. У Алины есть младшая сестра Сабина, которая тоже занималась фигурным катанием, но, несмотря на, по мнению тренеров, более выдающиеся способности, в легендарную группу Тутберидзе не попала и предпочла помогать сестре в профессиональной карьере. Интересный факт — родители дали девочке имя только спустя год после рождения, назвав в честь гимнастки Алины Кабаевой.
Детство будущей звезды прошло в постоянных переездах из-за работы отца. Через четыре месяца после рождения семья переехала в Лениногорск (Татарстан), затем в Альметьевск, где во дворце спорта «Юбилейный» четырехлетняя Алина и начала заниматься фигурным катанием под руководством Дамиры Пичугиной. В 2008 году семья вернулась в Ижевск, где Загитова продолжила тренировки у Натальи Антипиной.
Мало кто знает, но путь Алины к олимпийскому золоту был под угрозой срыва целых семь раз — именно столько раз юная фигуристка пыталась бросить спорт. В шестилетнем возрасте она даже успела сменить коньки на художественную гимнастику, но мать вновь привела ее на каток.
«Вторая попытка»: как Тутберидзе выгнала, а потом вернула Загитову.
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Переломный момент в карьере Загитовой наступил в 2015 году, когда 13-летняя фигуристка переехала в Москву и попала в группу Этери Тутберидзе. На тот момент Тутберидзе уже была известна благодаря успехам Юлии Липницкой, и Алина целенаправленно стремилась к этому тренеру, вдохновляясь выступлениями ее воспитанниц.
Первая встреча с Тутберидзе стала настоящим голливудским сюжетом. 5 декабря 2014 года после неудачного выступления на пятом этапе Кубка России (25 место) Алина уговорила маму не ехать сразу домой в Ижевск, а отправиться на просмотр к знаменитому тренеру. Ехали через всю Москву два с половиной часа, а после просмотра чуть не опоздали на поезд, забрасывая вещи в вагон на ходу.
Однако начало работы с Тутберидзе оказалось не таким гладким, как мечтала Загитова. Через три месяца тренер выгнала ее из группы. «Для меня важно, чтобы спортсмен был самостоятельным. Она это не сразу поняла. Привыкла, что кто-то должен подгонять, заставлять работать, кричать. У нас в группе такого нет», — объясняла позже Тутберидзе.
12-летняя Алина впала в депрессию, но осталась в той же спортшколе, перейдя в группу к Анне Царевой. В этот период случились и травмы — сначала сломанная рука, затем нога. Загитова была на грани ухода из спорта, но когда семья пришла прощаться с Тутберидзе с букетом цветов, тренер неожиданно предложила: «Давай попробуем еще раз». Эти слова стали переломными в судьбе будущей олимпийской чемпионки.
Головокружительный взлет Загитовой: от юниорской сенсации до олимпийской чемпионки.
Загитова была единственной фигуристкой с постановками, где абсолютно все прыжки располагались во второй половине программыФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
В юниорском разряде Алина Загитова провела всего один сезон (2016−2017), но за это время сумела завоевать все основные титулы и установить пять мировых рекордов среди юниоров. Переход во взрослое катание оказался не менее впечатляющим — уже в первый сезон она выиграла финал Гран-при, чемпионат России и Европы.
Главный триумф ждал впереди. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Загитова продемонстрировала невероятное мастерство, установив новый мировой рекорд в короткой программе (82,92 балла). В произвольной программе «Дон Кихот» фигуристка показала уникальное выступление, исполнив все прыжки во второй половине программы, что увеличивало их стоимость на 10%. Именно эта стратегия позволила ей с минимальным преимуществом (1,31 балла) опередить соотечественницу Евгению Медведеву и стать олимпийской чемпионкой в возрасте 15 лет и 281 дня.
За свой образ в произвольной программе Загитова получила прозвище «Красная балерина», которое закрепилось за ней в мировой прессе. Интересно, что платье для этого выступления Алина получила по наследству от своей главной соперницы — Евгении Медведевой.
«Правило Загитовой»: как 15-летняя фигуристка вынудила изменить правила соревнований.
Евгения Медведева, Этери Тутберидзе и Алина Загитова на Олимпиаде 2018 Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Алина Загитова вошла в историю фигурного катания не только благодаря своим титулам, но и тем, что из-за нее пришлось менять международные правила. Фигуристка была первой в мире, кто исполнял все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы. По правилам все элементы, выполненные во второй половине, получали надбавку в 10% от базовой стоимости.
После Олимпиады 2018 года федерации фигурного катания Канады и Японии инициировали изменение этих правил. В новой редакции прыжки с надбавкой ограничили до одного в короткой и до трех в произвольной программе. Это изменение получило неофициальное название «Правило Загитовой».
Колумнистка «USA Today» Кристин Бреннан критиковала олимпийскую программу Загитовой за плохую сбалансированность, а Эшли Вагнер заявляла: «Загитова убивала время в начале проката, а во второй половине просто прыгала. Это не постановка». Однако никто не мог отрицать техническое совершенство молодой фигуристки, которая мастерски использовала существующие правила.
Медведева vs Загитова: закулисье самого громкого противостояния в фигурном катании.
После короткой программы на Олимпиаде 2018 года Загитова получила оценку 82,92 балла, Медведева — 81,61Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press.
Противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде 2018 года стало одним из самых драматичных моментов в истории российского спорта. Две ученицы Этери Тутберидзе сражались за золото, и минимальное преимущество получила младшая спортсменка.
За кулисами этого противостояния разворачивались не менее драматичные события. После объявления результатов Медведева со слезами набросилась на Тутберидзе, обвинив ее в том, что тренер лишила ее медали, не придержав Загитову на юниорском уровне еще на сезон.
Многие российские фигуристы и тренеры открыто болели за Медведеву. Татьяна Тарасова в прямом эфире не скрывала своих предпочтений: «Я хочу, чтобы она [Медведева] выиграла! Не потому, что я не хочу, чтобы мал? я выиграла. Просто… Не потому, что она заслужила, а потому, что она так перестрадала». А олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что «все спортсмены болели за Медведеву, а за Алину никто не болел».
Даже сама Этери Тутберидзе, казалось, испытывала неловкость перед Медведевой. Она называла обеих фигуристок «золотыми» и даже говорила, что не нужно называть Загитову олимпийской чемпионкой. Однако после ухода Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру риторика изменилась, и «золотой» для Тутберидзе стала только Алина.
Отношения между фигуристками так и не наладились. В недавнем интервью Загитова призналась, что при встрече здоровается с бывшей соперницей, но Медведева отвечает лишь молчанием. «Обидно… Но я уже привыкла», — поделилась спортсменка в интервью на Надежде Стрелец. Во время Олимпиады-2022 в Пекине, где обе работали комментаторами, им удалось наладить общение, но вернувшись в Москву, отношения снова разладились. «Может, я напоминаю ей о чем-то плохом… Только она, наверное, расскажет, что у нее внутри», — размышляет Алина.
Неожиданное завершение карьеры и новая жизнь Загитовой: телевидение, образование и собственное шоу.
В 2019 году Алина Загитова официально завершила карьеру в большом спортеФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
13 декабря 2019 года, в возрасте всего 17 лет, Алина Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры. Это решение стало неожиданным для поклонников, особенно учитывая, что спортсменка только завершила «Большой шлем», выиграв чемпионат мира 2019 года и став первой в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
Хотя официально Загитова лишь «взяла паузу», а не объявила об окончательном уходе, в 2021 году фигуристку исключили из состава сборной России. Спортивные эксперты уверены, что возвращения чемпионки на соревновательный лед уже не произойдет.
Впрочем, уход из большого спорта открыл перед Загитовой новые горизонты. В 2020 году она получила аттестат об окончании школы и поступила на факультет журналистики РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика», который окончила в июле 2024 года. Параллельно фигуристка начала получать второе высшее образование в РГУФКСМиТ по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта 'фигурное катание на коньках'».
Телевизионная карьера Загитовой началась в том же 2020 году, когда ей предложили стать соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Дебют оказался успешным — Алина вела и последующие сезоны проекта. В 2021 году она впервые попробовала себя в роли спортивного репортера, работая на чемпионате России по фигурному катанию, а затем освещала зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Собака японского премьера и миллионные контракты: коммерческий успех Загитовой.
Загитова единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Популярность Алины Загитовой вышла далеко за пределы спортивной арены. После победы на Олимпиаде-2018 она стала настоящей звездой в Японии, где местная культура высоко ценит фигурное катание. В знак признания ее достижений правительство Японии подарило Алине щенка породы акита-ину по кличке Масару. На церемонии вручения собаки в Москве присутствовал сам премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой.
Масару (что в переводе с японского означает «превосходный», «крупный», «командующий») стала не только питомцем, но и своеобразным символом российско-японской дружбы. Собака сопровождала Загитову в поездках по Японии, где фигуристка вместе с ней регулярно появлялась на телевидении. У нее даже появилась своя фирменная «поза Масару», в которой она часто позировала на камеру.
Коммерческий успех пришел к Загитовой вместе со спортивными достижениями. Уже к 17 годам она заработала свой первый миллион долларов, а в 2020 году ее годовой доход составил 1,1 млн долларов по данным Forbes. При этом на спортивные достижения приходилось лишь 25 тысяч — основной доход приносили рекламные контракты и ледовые шоу.
Среди брендов, с которыми сотрудничала Загитова — японский косметический бренд Shiseido, компания Airweave, немецкий бренд спортивной одежды Puma, российская платежная система «Мир» и нефтяная компания «Татнефть». В 2021 году всего за два выступления на ледовом шоу Навки «Спящая красавица» в Дубае Алина получила более миллиона рублей.
От «Дон Кихота» до «Ассоли»: творческие проекты Загитовой.
Загитова участвует в ледовых шоу, например, «Чемпионы на льду» Тутберидзе, «Спящая красавица» и «Руслан и Людмила» НавкиФото: Dmitry Golubovich / Global Look Press.
За свою карьеру Алина Загитова создала несколько знаковых образов на льду. Самыми запоминающимися стали «Дон Кихот» в постановке Этери Тутберидзе, «Черный лебедь» под музыку Чайковского и «Кармен», с которой она выиграла недостающий до Большого шлема титул — золото чемпионата мира.
После ухода из соревновательного спорта Загитова не прекратила выступлений на льду. Она стала звездой ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха, исполняя главные роли в постановках «Спящая красавица», «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек».
В 2023 году фигуристка запустила собственный бренд одежды AZ, а в 2024 году представила новое шоу «Хранители времени», ставшее главным событием Татарстана. За этот проект Алина получила титул «Татарка года». Сейчас она работает над новым проектом — шоу «Ассоль» в жанре рок-мюзикла, премьера которого назначена на июнь 2025 года.
Личная жизнь Загитовой: за семью замками.
Алина Загитова предпочитает не афишировать свою личную жизньФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Алина Загитова никогда не афиширует свою личную жизнь, что дает почву для многочисленных слухов и домыслов. Поклонники были уверены, что у нее был роман с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Эти догадки основывались на том, что фигуристка часто появлялась на матчах команды и просила репортеров не снимать ее на камеру. Но данный слух ничем не подтвердился, отчего про него вскоре и забыли.
Другая версия романтической истории связывает Загитову с ее тренером Даниилом Глейхенгаузом. Фанаты неоднократно замечали особые взгляды и отношение наставника к ученице, который называл ее «своей музой». Однако значительная разница в возрасте заставляет воспринимать эти слухи скептически.
Скрытность Загитовой в вопросах личной жизни лишь подогревает интерес публики, но на сегодняшний день достоверных сведений о ее романтических отношениях нет. Известно лишь, что большую часть свободного времени фигуристка проводит с семьей и своей собакой Масару.