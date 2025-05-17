Олимпийский триумф и конфликт с Медведевой: известной фигуристке Алине Загитовой — 23

Алина Загитова никогда не афиширует свою личную жизнь, что дает почву для многочисленных слухов и домыслов. Поклонники были уверены, что у нее был роман с хоккеистом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Эти догадки основывались на том, что фигуристка часто появлялась на матчах команды и просила репортеров не снимать ее на камеру. Но данный слух ничем не подтвердился, отчего про него вскоре и забыли.