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На один день приходит лето: В воскресный день жителей Молдовы ждёт +20 градусов тепла, но скоро дожди и грозы — точный прогноз синоптиков

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 18 мая.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 мая. Рассказываем. Спойлер — погода нас не особо порадует. Но обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 10 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.

Днем потеплеет до +20. Вечером будет до 15 градусов тепла.

Вот какая погодка нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−9 метров в секунду, а относительная влажность — 90%.

В общем, на один день в Молдову заглянет лето. А уже в ночь на понедельник, 19 мая, и целый день синоптики нам обещают дожди с грозами.

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