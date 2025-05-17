На один день приходит лето: В воскресный день жителей Молдовы ждёт +20 градусов тепла, но скоро дожди и грозы — точный прогноз синоптиков

Самое время рассказать о погодке на завтра, 18 мая. Рассказываем. Спойлер — погода нас не особо порадует. Но обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 10 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.
Днем потеплеет до +20. Вечером будет до 15 градусов тепла.
Вот какая погодка нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−9 метров в секунду, а относительная влажность — 90%.
В общем, на один день в Молдову заглянет лето. А уже в ночь на понедельник, 19 мая, и целый день синоптики нам обещают дожди с грозами.
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