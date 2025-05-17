«Работают вдолгую». Военный аналитик о «заснувших» несогласных, внешних и внутренних угрозах

Отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность повторения попыток 2020 года воздействовать на страну изнутри, аналитик объяснил принципы внешнего влияния. «Фактически политологи и эксперты, специалисты и общественность говорят о том, что сила США в том, что они работают вдолгую. Даже если немедленный результат не достигнут, они все равно будут планировать операции на длительную перспективу, даже если успех ожидается через несколько лет или через несколько десятков лет. В общем, это ведение холодной войны. Была гибридная война — и экономическое давление, и информационное давление, и культурное влияние. И это все может продолжаться», — отметил он.