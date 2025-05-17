«Работают вдолгую». Военный аналитик о «заснувших» несогласных, внешних и внутренних угрозах

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимый военный аналитик Александр Алесин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА обозначил возможные риски новых попыток дестабилизации обстановки и указал на «заснувшие» элементы в стране.
Отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность повторения попыток 2020 года воздействовать на страну изнутри, аналитик объяснил принципы внешнего влияния. «Фактически политологи и эксперты, специалисты и общественность говорят о том, что сила США в том, что они работают вдолгую. Даже если немедленный результат не достигнут, они все равно будут планировать операции на длительную перспективу, даже если успех ожидается через несколько лет или через несколько десятков лет. В общем, это ведение холодной войны. Была гибридная война — и экономическое давление, и информационное давление, и культурное влияние. И это все может продолжаться», — отметил он.
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Не секрет, что не все люди, которые недовольны нашей внутренней и внешней политикой, выехали за границу. «Многие из них перестали проявлять свою активность, стали как бы заснувшей силой. Но если создадутся условия, если возникнет внешняя угроза, если будут активизированы действия внутри страны, финансирование, пойдут какие-то движения в этом направлении, думаю, что эти силы активизируются. Поэтому здесь не надо закрывать глаза на то, что всегда будут люди, которые по разным соображениям недовольны существующим порядком», — разъяснил Александр Алесин.
Независимый эксперт также провел параллель с медицинской сферой, сравнив здоровье государственного организма и человека. «В каждом здоровом организме существуют болезнетворные микробы. Но если организм ослабляется при попадании в неблагоприятные условия, то микробы активизируются и заражают организм все больше и больше. Поэтому, конечно, всякое ослабление государственного организма во всех его ипостасях, и прежде всего в экономическом, приведет к тому, что угроза оживет и может стать актуальной», — заключил он. -0-
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