В ГД объяснили, как высчитывается пенсия индивидуального предпринимателя

Для индивидуального предпринимателя получение пенсии в России требует активных действий, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.
По его словам, в текущем году базовая обязанность ИП по формированию пенсионных прав заключается в уплате фиксированных взносов (53 658 рублей).
«Из них 42 984,24 рубля направляются в систему обязательного пенсионного страхования. Даже при отсутствии дохода за календарный год взнос уплачивается полностью», — пояснил депутат.
Для ускоренного накопления пенсии ИП может перечислять взносы сверх обязательных. При этом страховая пенсия положена при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.
Ранее эксперт Дураева объяснила, кому не дадут даже социальную пенсию.
Социальная пенсия может быть по старости, по инвалидности, по потере кормильца, перечислила эксперт.