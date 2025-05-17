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В ГД объяснили, как высчитывается пенсия индивидуального предпринимателя

Для ускорения накоплений пенсии существует возможность добровольного участия в пенсионной системе.

Источник: Аргументы и факты

Для индивидуального предпринимателя получение пенсии в России требует активных действий, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

По его словам, в текущем году базовая обязанность ИП по формированию пенсионных прав заключается в уплате фиксированных взносов (53 658 рублей).

«Из них 42 984,24 рубля направляются в систему обязательного пенсионного страхования. Даже при отсутствии дохода за календарный год взнос уплачивается полностью», — пояснил депутат.

Для ускоренного накопления пенсии ИП может перечислять взносы сверх обязательных. При этом страховая пенсия положена при наличии не менее 15 лет стажа и 30 ИПК.

Ранее эксперт Дураева объяснила, кому не дадут даже социальную пенсию.

Социальная пенсия может быть по старости, по инвалидности, по потере кормильца, перечислила эксперт.