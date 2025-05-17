Психотерапевт раскрыла, кто сильнее всего пострадает от магнитных бурь

Кроме того, Наумова отметила, что негативное воздействие могут ощутить мнительные и тревожные личности, особенно те, кто заранее ожидает ухудшения самочувствия. «Есть группа людей, которые просто ждут, что, если другим становится плохо, то и им обязательно станет плохо. Такие внушаемые и тревожные личности могут испытывать напряжение, даже если реальных физиологических причин для этого нет», — добавила специалист.