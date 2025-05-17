«Продолжаем наводить порядок»: на Апраксином дворе вновь сносили незаконные пристройки

«Вместе с правоохранительными органами продолжаем наводить порядок на Апраксином дворе», — подчеркнул Беглов. Он уточнил, что во время демонтажа незаконных строений освобождается новый участок земли.
По словам губернатора, за последние полгода было составлено более 200 протоколов. Помимо этого, изъят товар на сумму более 10 миллионов рублей.
Рейды на Апраксином дворе проходили в марте текущего года. Тогда у иностранцев проверяли документы, а также изымали продукцию у тех, кто работал без разрешения на торговлю.