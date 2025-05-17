ТАСС: Российский штурмовик трое суток пролежал у Александрополя в тылу ВСУ

Бородавко уточнил, что российские войска долго не могли подойти к населенному пункту из-за активной работы украинских беспилотников, минометов и артиллерии. Эта тыловая операция позволила выбить существенные силы ВСУ на подступах к Александрополю и в самом населенном пункте, после чего в него смогли войти российские силы, передает ТАСС.