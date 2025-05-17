ТАСС: Российский штурмовик трое суток пролежал у Александрополя в тылу ВСУ

Российский штурмовик 242-го полка группировки войск «Центр» Дмитрий Бородавко трое суток пролежал неподвижно в тылу у Александрополя, корректируя огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, эта операция позволила ослабить противника как на подступах к населенному пункту, так и в самом Александрополе.
Бородавко рассказал, что подошел к блиндажам противника вместе с товарищем, который вскрыл себя из-за радиостанции, и украинские войска открыли по ним огонь.
— Лежал накрытый пончо (защита от тепловизора — прим. «ВМ»), чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках. Трое суток не шевелился и старался не дышать. Я научился по полчаса не дышать, — рассказал боец.
Штурмовик корректировал удары российских беспилотников, потом перемещался на более открытую местность, чтобы видеть, откуда ведется огонь миномета.
Бородавко уточнил, что российские войска долго не могли подойти к населенному пункту из-за активной работы украинских беспилотников, минометов и артиллерии. Эта тыловая операция позволила выбить существенные силы ВСУ на подступах к Александрополю и в самом населенном пункте, после чего в него смогли войти российские силы, передает ТАСС.
13 мая под Купянском российский боец с позывным «Чапай» смог завести танк с помощью ложки и вывел технику из-под обстрела. Он рассказал, что танк заглох во время обстрела со стороны ВСУ: у машины перестал работать стартер.