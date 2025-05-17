Концерты у фонтана. По воскресеньям в Гродно в парке Жилибера будут играть оркестры

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный сезон стартует в городском парке в Гродно 18 мая: с этого дня все лето по воскресеньям здесь будет звучать живая музыка в исполнении оркестров. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.