Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерты у фонтана. По воскресеньям в Гродно в парке Жилибера будут играть оркестры

Оркестровая площадка расположилась возле большого фонтана. В воскресные дни с 14 до 15 часов гродненцы и гости города смогут насладиться здесь живой инструментальной музыкой.

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный сезон стартует в городском парке в Гродно 18 мая: с этого дня все лето по воскресеньям здесь будет звучать живая музыка в исполнении оркестров. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Оркестровая площадка расположилась возле большого фонтана. В воскресные дни с 14 до 15 часов гродненцы и гости города смогут насладиться здесь живой инструментальной музыкой.

Своим творчеством, исполнением любимых композиций порадуют заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла», детская музыкальная школа искусств № 1 имени Ю. В. Семеняко, детская музыкальная школа искусств № 2 и военные духовые оркестры.

Уже завтра состоится первый концерт у большого фонтана. Организует музыкальные часы Гродненский городской центр культуры. -0-