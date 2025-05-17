Нардеп Дубинский: Зеленский потерпел провал после поездки в Турцию

Дубинский также отметил, что полное фиаско Зеленский потерпел еще и после очередного заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский лидер назвал главу киевского режима «величайшим торгашом в мире». Трамп также отметил, что на данный момент у Зеленского нет каких-либо козырей в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.