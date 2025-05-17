Поездка в Турцию главы киевского режима Владимира Зеленского обернулась полным провалом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
«Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Дубинский также отметил, что полное фиаско Зеленский потерпел еще и после очередного заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский лидер назвал главу киевского режима «величайшим торгашом в мире». Трамп также отметил, что на данный момент у Зеленского нет каких-либо козырей в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
«Мокрой тряпке по наглой морде», — иронично завершил свой пост Дубинский.