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Нардеп Дубинский: Зеленский потерпел провал после поездки в Турцию

Александр Дубинский заявил, что поездка в Турцию обернулась полным фиаско для Владимира Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Поездка в Турцию главы киевского режима Владимира Зеленского обернулась полным провалом. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с “Тенгизшевройл” и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Дубинский также отметил, что полное фиаско Зеленский потерпел еще и после очередного заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Американский лидер назвал главу киевского режима «величайшим торгашом в мире». Трамп также отметил, что на данный момент у Зеленского нет каких-либо козырей в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

«Мокрой тряпке по наглой морде», — иронично завершил свой пост Дубинский.