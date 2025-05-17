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Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне

Путин поручил утвердить программу по устранению цифрового неравенства в Арктике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по устранению цифрового неравенства в опорных населенных пунктах Арктической зоны РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, — говорится в документе.

Срок выполнения поручения — 1 июля текущего года.