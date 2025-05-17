Путин поручил устранить цифровое неравенство в Арктической зоне

«Правительству Российской Федерации… утвердить программу по устранению цифрового неравенства на территориях опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, предусмотрев увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность получать качественный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, — говорится в документе.