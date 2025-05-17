«С акцентом на героях»: как в Калининграде прошла Музейная ночь

По единому билету можно было посетить восемь музеев: каждый из них подготовил уникальную программу. Например, в Кафедральном соборе можно было посетить открытую органную репетицию и понаблюдать за праздничной подсветкой здания. Музеи особое внимание уделили теме Великой Отечественной войны и подготовили тематические выставки. Также работали дополнительные площадки в разных районах города. Всего акцию в первый день посетили 5 тысяч человек.