Умерла шведская принцесса и актриса Марианна Бернадот

Шведская актриса кино и театра принцесса Марианна Бернадот ушла из жизни 16 мая, дожив до почтенного возраста в 100 лет. Об этом пишет портал SVD.
По информации СМИ, принцесса скончалась мирно в окружении близких в доме престарелых в Стокгольме.
Бернадот помимо актерской карьеры имела степень доктора медицинских наук и бакалавра искусств, также она была известна активной благотворительной деятельностью.
Марианна Линдберг (девичья фамилия) родилась в 1924 году. В 1961 году она стала супругой графа Вистборгского Сигварда Бернадота, известного под прозвищем «Принц дизайна», и официально вошла в состав шведской королевской семьи.
На сцене национального театра Швеции актриса исполнила около 25 ролей, отдавая предпочтение сложным и многогранным образам. В середине 1950-х годов состоялся её дебют в кино и на телевидении, в частности, она снялась в семейной ленте «Кулла-Гулла».
В 1980-х годах принцесса Марианна Бернадот вошла в топ-10 самых стильных женщин мира.
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