Умерла шведская принцесса и актриса Марианна Бернадот

На сцене национального театра Швеции актриса исполнила около 25 ролей, отдавая предпочтение сложным и многогранным образам. В середине 1950-х годов состоялся её дебют в кино и на телевидении, в частности, она снялась в семейной ленте «Кулла-Гулла».