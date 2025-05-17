Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала

— представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал, — говорится в документе.