Путин поручил проработать запрет на неразлагаемую посуду в районе Байкала

Президент России Владимир Путин в субботу, 17 мая, поручил правительству страны проработать вопрос о поэтапном запрете использования неразлагаемой посуды и упаковок в районе озера Байкал.
— представить предложения о поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал, — говорится в документе.
Срок исполнения поручения истечет 1 июля, ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, передает сайт Кремля.
Также Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности выведения генно-модифицированных деревьев, которые будут выделяться ускоренным ростом, для выращивания лесных плантаций. Срок по нему также истечет 1 июля.
В ходе заседания с членами правительства Владимир Путин заявил, что у лесной промышленности наблюдаются очень хорошие перспективы и явный потенциал для дальнейшего развития.