В Весеннем велофестивале в Москве участвовали более 67 тысяч человек

«По поручению Мэра Москвы Сергея мы популяризируем велодвижение в столице. Обустраиваем велоинфраструктуру для комфорта и безопасности велосипедистов. Также ежегодно проводим велофестивали, чтобы показать, что велосипедисты — полноправные участники дорожного движения. Благодарим коллег из Госавтоинспекции, МЧС, ЖКХ, Росгвардии и полиции за помощь в организации Весеннего велофестиваля. Спасибо всем участникам, ждем вас снова на наших велозаездах», — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.