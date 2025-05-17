Врач перечислил правила питания долгожителей

Врач отмечает, что ягоды и темный шоколад необходимо употреблять, чтобы медленней стареть.
Основу рациона долгожителей составляют растительные продукты: овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, которые должны занимать 80% меню. Об этом рассказала врач-терапевт Зарема Тен.
«Долгожители придерживаются растительно-ориентированной диеты, которая предполагает, что 80% рациона — овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые», — рассказала она в интервью «Подмосковье сегодня». В пример врач привела жителей Окинавы, регулярно употребляющих батат, тофу и морские водоросли, богатые полезными веществами.
Врач также подчеркнула важность продуктов с антиоксидантами: ягод, темного шоколада, куркумы и зеленого чая, которые защищают клетки от повреждений. Не менее полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе — они снижают воспаление, связанное с болезнями сердца и деменцией.
При этом врач рекомендовала избегать переработанной пищи, такой как сахар, колбасы и фастфуд, ускоряющей старение сосудов. Также она призвала отдавать предпочтение локальным сезонным продуктам, которые сохраняют максимум витаминов.