Врач перечислил правила питания долгожителей

Врач также подчеркнула важность продуктов с антиоксидантами: ягод, темного шоколада, куркумы и зеленого чая, которые защищают клетки от повреждений. Не менее полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе — они снижают воспаление, связанное с болезнями сердца и деменцией.