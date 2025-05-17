Стало известно о скоплении ВСУ и тяжелой техники в направлении Суджи

«Проходит информация о том, что они опять скапливаются силы ВСУ на Суджанском направлени. Примерно там, где заходили, тяжелая техника накапливается и много пехоты до нескольких тысяч человек. Проходит информация, что, возможно, они попытаются прорваться там», — рассказал военный волонтер.