Стало известно о скоплении ВСУ и тяжелой техники в направлении Суджи

О скоплении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тяжелой техники в направлении Суджи сообщил aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Проходит информация о том, что они опять скапливаются силы ВСУ на Суджанском направлени. Примерно там, где заходили, тяжелая техника накапливается и много пехоты до нескольких тысяч человек. Проходит информация, что, возможно, они попытаются прорваться там», — рассказал военный волонтер.
Алехин предположил, что такими действиями противник удерживают силы ВС РФ, чтобы их не перебросили на другое направление.
Ранее военный волонтер рассказал об оставшихся в районе Погребков, Мартыновки и хутора Бердин «посадок смерти» с трупами боевиков ВСУ.