Фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к ОИ-2026

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин обратились к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой о допуске к отборочным соревнованиям перед Олимпиадой-2026.
«Госпожа Ковентри, вы гордость своей страны Зимбабве, представьте, если бы по факту гражданства вас лишили бы права выступать на Олимпиаде, без объяснения, без суда, без права на защиту. Мы просим вас как представителя олимпийского движения вмешаться», — говорится в видеообращении в Telegram-канале Степановой.
Спортсмены подчеркнули, что их не допустили и в 2018 году, даже не объяснив причины. Однако фигуристы продолжили тренироваться и стремиться к Олимпиаде.
«Мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде», — обратились российские чемпионы к Ковентри.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил спортивные пары из России к отборочному турниру в преддверии Олимпийских игр.
Ранее ISU допустил 18 конькобежцев и шорт-трекистов из РФ к отбору на ОИ-2026.