Фигуристы Степанова и Букин попросили главу МОК допустить их к ОИ-2026

«Госпожа Ковентри, вы гордость своей страны Зимбабве, представьте, если бы по факту гражданства вас лишили бы права выступать на Олимпиаде, без объяснения, без суда, без права на защиту. Мы просим вас как представителя олимпийского движения вмешаться», — говорится в видеообращении в Telegram-канале Степановой.