Раскрыто, почему власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой

Изначально завершение строительства намечалось на прошлый год, однако работы так и не начались из-за проблем с финансированием. Как заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, инвестиции в проект оцениваются в «сотни миллионов рублей», но привлечь инвестора до сих пор не удалось. Первоначально планировалось использовать средства республиканского бюджета.