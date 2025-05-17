Раскрыто, почему власти Татарстана не согласовали проект школы Загитовой

Проект будущего Центра фигурного катания имени Алины Загитовой не получил одобрения республиканских властей. Основной причиной отказа стала высокая стоимость реализации замысла.
Согласно данным «БИЗНЕС Online», сметная стоимость объекта превысила отметку в миллиард рублей. При этом концепция предполагала традиционное оснащение: ледовую арену, раздевалки, тренажерный и танцевальный залы. Как пояснили источники, близкие к разработке проекта, подобные расходы соответствуют современным реалиям строительной отрасли.
Напомним, спортивную школу Загитовой планировали возвести в Казани на Портовой улице. Одобрительное экспертное заключение на проведение работ уже размещено на официальном портале комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Согласно документам, здание должно заменить стадион «Водник». Площадь территории составляет 15 290 квадратных метров — ранее здесь располагались футбольное поле, теннисный и баскетбольные корты, а также беговая дорожка.
Изначально завершение строительства намечалось на прошлый год, однако работы так и не начались из-за проблем с финансированием. Как заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, инвестиции в проект оцениваются в «сотни миллионов рублей», но привлечь инвестора до сих пор не удалось. Первоначально планировалось использовать средства республиканского бюджета.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что Загитовой следует лично курировать деятельность будущей школы фигурного катания в Казани и регулярно присутствовать на тренировочных занятиях.
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