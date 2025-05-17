Врач Никова рассказала, как защитить себя от летних болезней

С приходом тепла массово проявляют себя пять заболеваний, защититься от них помогут простые правила, сообщила врач-терапевт Елена Никова в беседе с URA.RU.
Летом наиболее распространены тепловые удары, солнечные ожоги и кожные высыпания, пищевые отравления и кишечные инфекции, сердечно-сосудистые заболевания.
«Для профилактики кишечных инфекций необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Мойте руки с мылом перед едой и после возвращения с улицы. Избегайте употребления некипяченой воды из-под крана и из природных источников», — предупредила врач.
Также специалист посоветовала не употреблять сырые яйца, а домашний творог подвергать термической обработке.
Избежать тепловых ударов, по словам врача, можно, отказавшись от физических нагрузок на улице в часы максимальной солнечной активности — с 11 до 16 часов.
Одежду в такие дни необходимо выбирать светлых тонов, не лишним будет ношение головных уборов.
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