Хинштейн: Ответчиками по делу о фортификации присвоено порядка 4,1 млрд рублей

Ответчики по делу о возведении оборонных сооружений в приграничной зоне Курской области присвоили себе бюджетные денежные средства в размере до 4,1 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Они (бюджетные средства — прим. ред.) не были направлены на строительство оборонительных сооружений, и изначально не предусматривались для этого, а были присвоены», — отметил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Суд удовлетворил иск в первой инстанции, увеличив сумму ущерба с 3,2 млрд рублей, выведенных ответчиками по делу, до 4,1 млрд рублей. Средства должны быть изъяты у экс-руководителей Корпорации развития Курской области и компаний-подрядчиков, которые должны были выполнять работы по установке оборонительных сооружений.
Ранее KP.RU сообщал о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова за хищение бюджетных средств в размере более 1 млрд рублей, выделенного на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.