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«Белавиа» переносит некоторые рейсы Минск-Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси

Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на сайте belavia.by в графе «статус бронирования».

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белавиа переносит некоторые рейсы Минск — Батуми — Минск в аэропорт Кутаиси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

С 20 мая по 15 июня в Международном аэропорту Батуми запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» вынуждена изменить аэропорт прилета для некоторых рейсов из Минска в Батуми и обратно: они перенесены в Международный аэропорт Кутаиси.

Часть рейсов будет по-прежнему выполняться в аэропорт Батуми, сейчас авиакомпания корректирует расписание по данному маршруту.

Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на сайте belavia.by в графе «статус бронирования».

Пассажиры, которые приобрели билет в/из Батуми и для их рейса изменен аэропорт, могут при желании сдать билеты и вернуть полную их стоимость.

Авиакомпания приносит извинения за неудобства, которые возникли по независящим от нее причинам. -0-