«Белавиа» переносит некоторые рейсы Минск-Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси

С 20 мая по 15 июня в Международном аэропорту Батуми запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» вынуждена изменить аэропорт прилета для некоторых рейсов из Минска в Батуми и обратно: они перенесены в Международный аэропорт Кутаиси.