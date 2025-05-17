17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белавиа переносит некоторые рейсы Минск — Батуми — Минск в аэропорт Кутаиси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
С 20 мая по 15 июня в Международном аэропорту Батуми запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» вынуждена изменить аэропорт прилета для некоторых рейсов из Минска в Батуми и обратно: они перенесены в Международный аэропорт Кутаиси.
Часть рейсов будет по-прежнему выполняться в аэропорт Батуми, сейчас авиакомпания корректирует расписание по данному маршруту.
Пассажиры, уже оформившие билеты, могут отследить актуальную информацию на сайте belavia.by в графе «статус бронирования».
Пассажиры, которые приобрели билет в/из Батуми и для их рейса изменен аэропорт, могут при желании сдать билеты и вернуть полную их стоимость.
Авиакомпания приносит извинения за неудобства, которые возникли по независящим от нее причинам. -0-