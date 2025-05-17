ВСУ пытаются прорываться у поселка Теткино Курской области

«Сейчас идут накат за накатом. Об этом рассказали ребята на теткинском участке. Каждое утро, когда солнце только встает, когда, наоборот, только восходит, начинаются накаты. Причем идут они с нескольких направлений. Сложно, но наши отбиваются, пока ни одного прорыва существенного не было», — отметил он.