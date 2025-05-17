ВСУ пытаются прорываться у поселка Теткино Курской области

Боевики Вооруженных сил Украины пытаются прорываться у приграничного поселка Теткино Курской области, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Сейчас идут накат за накатом. Об этом рассказали ребята на теткинском участке. Каждое утро, когда солнце только встает, когда, наоборот, только восходит, начинаются накаты. Причем идут они с нескольких направлений. Сложно, но наши отбиваются, пока ни одного прорыва существенного не было», — отметил он.
Ранее Алехин сообщил о том, на суджанском направлении ВСУ накапливают тяжелую технику и личный состав.