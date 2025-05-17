Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как отличить черемшу от ядовитых двойников

Черемша противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергиями.

Источник: Аргументы и факты

Черемша — полезное растение, содержащее витамин С, клетчатку и эфирные масла, однако его легко спутать с ядовитыми двойниками, сообщает PrimaMedia.ru со ссылкой на правительство Приморского края.

Опасными двойниками черемши являются чемерица и побеги ландыша. Отличить их можно по запаху: черемша имеет стойкий чесночный аромат, а ядовитые растения — почти не пахнут.

Если перепутать растения, можно получить серьезное отравление. Симптомы — тошнота, рвота, слабость, головокружение — могут проявиться уже через 30 минут.

Ранее ботаник Качкин объяснил, как распознать ядовитые растения в лесу.

Качкин отметил, что многие ядовитые растения пахнут неприятно. Кроме того, важным индикатором являются стебли и листья.