Россиянам объяснили, как отличить черемшу от ядовитых двойников

Черемша — полезное растение, содержащее витамин С, клетчатку и эфирные масла, однако его легко спутать с ядовитыми двойниками, сообщает PrimaMedia.ru со ссылкой на правительство Приморского края.
Опасными двойниками черемши являются чемерица и побеги ландыша. Отличить их можно по запаху: черемша имеет стойкий чесночный аромат, а ядовитые растения — почти не пахнут.
Если перепутать растения, можно получить серьезное отравление. Симптомы — тошнота, рвота, слабость, головокружение — могут проявиться уже через 30 минут.
Ранее ботаник Качкин объяснил, как распознать ядовитые растения в лесу.
Качкин отметил, что многие ядовитые растения пахнут неприятно. Кроме того, важным индикатором являются стебли и листья.