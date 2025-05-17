СМИ опубликовали пятичасовую аудиозапись показаний Байдена с пробелами в памяти

Этот разговор состоялся 8 и 9 октября 2023 года. Стенограмма показаний была обнародована ранее, но многие особенности бывшего главы Белого дома, включая пробелы в памяти, стали заметны только на аудиозаписи. В частности, на ней слышно, что Байден постоянно делает паузы, невнятно отвечает на вопросы и с трудом вспоминает даты, в том числе те, которые связаны с его сыном Хантером Байденом.