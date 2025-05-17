СМИ опубликовали пятичасовую аудиозапись показаний Байдена с пробелами в памяти

В Сети в субботу, 17 мая, появилась пятичасовая аудиозапись беседы бывшего президента США Джо Байдена с экс-спецпрокурором Робертом Хёром по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
Этот разговор состоялся 8 и 9 октября 2023 года. Стенограмма показаний была обнародована ранее, но многие особенности бывшего главы Белого дома, включая пробелы в памяти, стали заметны только на аудиозаписи. В частности, на ней слышно, что Байден постоянно делает паузы, невнятно отвечает на вопросы и с трудом вспоминает даты, в том числе те, которые связаны с его сыном Хантером Байденом.
В беседе с Хёром Байден заявил, что, возможно, хотел сохранить документы «для потомков». Внезапно он стал рассказывать про поездку в Монголию. Администрация Байдена отказывалась публиковать эти записи, объясняя свою позицию тем, что раскрытие подобной информации помешает проведению таких расследований в будущем, передает Axios.
13 мая СМИ сообщили, что команда Джо Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за проблем со здоровьем политика. Позднее от идеи отказались, поскольку использование инвалидного кресла могло подорвать доверие избирателей к демократу и понизить его шансы на переизбрание.