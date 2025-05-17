«Спасибо, пап, за это»: почему Владимир и Мария Машковы не общаются с начала СВО

— Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение, — заявил Машков. — Я произнес страшное слово. Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама.