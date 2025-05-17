«Спасибо, пап, за это»: почему Владимир и Мария Машковы не общаются с начала СВО

Актер Владимир Машков уже несколько лет не общается со своей единственной дочерью Марией. Артистка отреклась от отца и отказалась от его отчества. Теперь они находятся по разные стороны океана: в то время как Машков остается в России и проявляет свою активную гражданскую позицию, его дочь живет в Соединенных Штатах, изредка делая громкие высказывания в интервью и блоге об отношениях с отцом. Что стало причиной ссоры отца и дочери — в материале «Вечерней Москвы».
До семи лет росла без родителей.
Мария Машкова родилась в 1985 году в браке Владимира Машкова и его первой жены актрисы Елены Шевченко. Они познакомились в Новосибирском театральном училище, где вместе обучались. Вскоре пара поженилась. В 1984 году Машкова исключили из училища за драку, и он отправился покорять Москву.
— Когда я приехал в Москву, у меня были деньги на билет только в одну сторону. Я спал на вокзалах, в метро на Кольцевой линии… При этом я никогда не хотел в Москву, она была где-то далеко. Какие-то страшные непонятные люди, большие… Но других вариантов не оставалось: из Новосибирска меня выгнали, — рассказывал Машков.
Елена в то время уже была беременна.19 апреля на свет появилась их дочь. Девочку назвали Марией.
В тот же год Шевченко окончила училище и отправилась вслед за мужем в Москву. Машков же тем временем поступил в Школу-студию МХАТ. Дочь же осталась с бабушкой и дедушкой в авиагородке под Новосибирском.
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Девочке было всего два года, когда ее родители развелись. До семилетнего возраста девочки ни Машков, ни Шевченко не принимали прямого участия в ее воспитании, так как находились в другом городе. Только когда мать Марии вышла замуж во второй раз, она забрала дочь в Москву. С тех пор девочка смогла общаться и с отцом, и с матерью.
Несмотря на развод, отец не забывал про дочь. По словам самой Марии, отношения с ним были «теплыми, но сдержанными».
— С папой мы, конечно, виделись, но не так часто, как мне бы этого хотелось. Я у родителей появилась, когда они были еще совсем молодые. Поэтому, конечно, они должны были заниматься своей карьерой… — делилась в 2017 году Машкова в совместном с отцом интервью.
На съемках сериала «Не родись красивой» актриса начала отношения с коллегой Артемом Семакиным, за которого тайно вышла замуж в 2005 году. Но семейная жизнь пары не складывалась. Однажды, когда Мария в отчаянии рыдала, ей вдруг позвонил отец. Актер не задавал вопросов, услышав голос дочери, и велел ей уходить от Семакина. В дальнейшем Мария рассказывала, что в той ситуации ей очень была важна поддержка отца.
При этом девушка признавалась, что сама не звонит отцу, так как «он очень занятой человек и этого не любит». В понимании Машкова отец — это человек, который может помочь своему ребенку решить конкретную проблему, желательно материальную, отмечала дочь.
Переезд в США.
Вторым мужем Марии Машковой стал пианист и бизнесмен Александр Слободяник, который уже давно на тот момент жил в США и владел сетью музыкальных магазинов. Актриса уехала жить к супругу. В браке у пары родились две дочери — Стефания и Александра. При этом, несмотря на переезд в Штаты, актриса продолжала сниматься в России и навещать оставшихся в стране родственников. Машков не одобрял отъезд дочери в Штаты, но и не вмешивался в ее жизнь.
Зато в Сети переезд Машковой в США вызвал массу негативных комментариев. Актрису обвиняли в том, что она «предала отца и свою родину», где «получала образование и хорошие доходы» от съемок в отечественных проектах. Впрочем, Мария на это отвечала, что «не считает себя чем-то обязанной России». Кроме того, актриса подчеркивала, что у нее есть своя точка зрения на происходящее в стране.
Машков, человек с активной гражданской позицией и патриот, разошелся во взглядах с дочерью, хотя на тот момент их отношения еще не омрачились крупной ссорой. Он продолжал общение с Марией и не требовал, чтобы та вернулась в Россию.
«Мы — отец и дочь, которые не общаются».
После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году Мария Машкова сделала ряд громких заявлений. Отец считал, что ей нужно вернуться в Россию в нелегкие для страны времена и попросить прощения «за предательство». Однако актриса заявила, что на ее родине люди якобы «живут в страхе и одурачены пропагандой». Она отказалась возвращаться в Россию и извиняться. С тех пор отношения отца и дочери переросли в настоящий конфликт.
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Уже с 2022 года Мария начала делать резкие заявления в сторону отца. На эти выпады Машков предпочитал не реагировать и никак не комментировал их.
— Мне не хотелось бы об этом говорить, — сообщил он СМИ.
По некоторым данным, после ее отказа вернуться и попросить прощения актер прекратил с дочкой любое общение. В одном из интервью Машков заявлял, что с презрением относится к уехавшим из России звездам.
— Вы им хотите что-то ответить? Вступить в дискуссию? С кем?! С людьми, которые поменяли свои полушария головного мозга на другие? У меня для всех них есть одно слово: презрение, — заявил Машков. — Я произнес страшное слово. Оно не означает «отвернуться». Оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама.
В 2023 году актриса пожелала Машкову «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». Однако при этом она заявила, что «как дочь еще поборется за своего отца».
— Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь еще поборюсь за своего, — высказалась Машкова.
В сентябре того же года она внезапно трогательно обратилась к нему в социальных сетях, признавшись в любви и в том, что скучает по нему:
— «Помни о лучших движениях своей души, и мир будет у твоих ног». Это папа мне как-то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда.
Однако уже в ноябре Машкова рассказала, что стала гражданкой Америки. Она отказалась от своего отчества, но оставила фамилию знаменитого отца.
— Сменила имя. Раньше Мария Владимировна, теперь новый человек — Маша Машкова, — поделилась актриса.
В апреле 2024 года актриса заявила, что больше не видит возможности для встреч с отцом. По ее словам, почти все 40 лет она была их инициатором и хотела, чтобы актер присутствовал в ее жизни, но теперь уже это ей не нужно. Многие восприняли это как публичное отречение Марии от знаменитого отца, но через месяц она решила оправдаться в социальных сетях:
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— Ни из моих уст, ни из уст отца (спасибо, пап, за это) никогда не звучала фраза о том, что мы друг от друга отказались. Мы всего лишь находимся в страшных исторических обстоятельствах с очень разной человеческой и политической позицией. Мы — отец и дочь, которые не общаются, — написала она.
В январе 2025 года, отвечая на критику в комментариях под публикацией в социальной сети, Машкова заявила, что она «не видит причин извиняться перед отцом и не планирует отказываться от своих принципов».
Однако за границей актрисе приходится несладко. По ее собственным признаниям, в США ей эмоционально некомфортно, в отличие от России, и никто ее особенно не ждет как актрису.
— Безусловно, мне грустно, мне больно, я скучаю. Я очень любила свою работу в России, — призналась Машкова.
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