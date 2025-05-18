Более 67 тыс человек приняли участие в Московском велофестивале

«Благодарим коллег из Госавтоинспекции, МЧС, ЖКХ, Росгвардии и полиции за помощь в организации Весеннего велофестиваля. Спасибо всем участникам, ждем вас снова на наших велозаездах», — сказал Ликсутов.
Всего участники заезда смогли проехать маршрут длиной свыше 15 километров, в ходе которого пересекли 10 районов Москвы, 17 улиц и бульваров, 4 моста и 15 площадей. Те, кто не смог приехать лично, смогли принять участие в виртуальном заезде. Такой формат велофестиваля применялся впервые.
«Велосипедисты проехали по оцифрованной копии Садового кольца», — говорится в публикации департамента.
В целом Садовое кольцо объединило свыше 90 тысяч участников сразу трех масштабных мероприятий. Кроме Весеннего велофестиваля, это велогонка «Садовое кольцо» и историческая легкоатлетическая эстафета и забег на 15 километров.
Эстафета и забег, сообщалось ранее, объединили около 10 тысяч участников из 18 стран мира, а также тысячи зрителей. В этом году маршрут впервые с 2012 года прошел по полной окружности кольца. Также по историческому маршруту пробежали свыше тысячи ветеранов боевых действий и героев страны.