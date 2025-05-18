Более 67 тыс человек приняли участие в Московском велофестивале

Эстафета и забег, сообщалось ранее, объединили около 10 тысяч участников из 18 стран мира, а также тысячи зрителей. В этом году маршрут впервые с 2012 года прошел по полной окружности кольца. Также по историческому маршруту пробежали свыше тысячи ветеранов боевых действий и героев страны.