Беглов: На рынке Апраксин двор проводят демонтаж незаконных построек

Ранее стало известно, что в течение ближайших трёх лет в России может измениться судьба почти каждого десятого торгового центра: из примерно восьми тысяч современных ТЦ около 800 рискуют быть закрыты, реконструированы или полностью демонтированы. В основном это касается объектов, работающих по уже неактуальной модели бизнеса.