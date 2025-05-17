«Пью, когда есть настроение»: Семенович рассказала о своих алкогольных привычках

Ранее Life.ru, писал что Анна Семенович в восторге от своей груди. Она сравнила её с драгоценными камнями и назвала «сиси» святыми. По её словам, это два бриллианта по восемь карат каждый. А после получения награды «За заслуги в области культуры и искусства» от президента Российской Федерации Владимира Путина, актёр Станислав Садальский решил высмеять певицу и заявил, что медаль «есть куда повесить». Он отметил, что не знаком с творчеством исполнительницы настолько хорошо, чтобы оценить её заслуги.