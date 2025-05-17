Вирусолог Аграновский опроверг вероятность пандемии из-за мутации COVID

Появление новых штаммов коронавируса в Юго-Восточной Азии не угрожает россиянам, поскольку большая часть населения страны уже обладает иммунитетом к инфекции, сообщил в беседе с НСН вирусолог Алексей Аграновский.
Массовый всплеск заболеваемости наблюдается в Китае и Сингапуре.
«Вероятность повторения пандемии 2019 года считаю очень малой. SARS CoV-2 уже не является новой и неожиданной проблемой, есть протоколы лечения, есть вакцины», — подчеркнул специалист.
Вирусолог добавил, что летальность после заражения новыми штаммами гораздо ниже.
Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что существует перечень из 36 инфекций, которые способны вызвать следующую пандемию.
Он допустил, что может появиться очередной штамм коронавируса, который уже не будет называться COVID-19.