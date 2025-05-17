Панкратов отметил, что Зеленский на переговорах в «нормандском формате» выглядел особенно воодушевленным. По его мнению, такое поведение не сводится только к внешним проявлениям артистизма, но также может указывать на внутренние психологические сложности. «Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — добавил Панкратов.