Психотерапевт рассказал о неподдельной радости Зеленского на встрече с Путиным

Единственная встреча Путина и Зеленского, состоялась на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2019 года проявлял неподдельную радость и ощущал себя в центре внимания мировых лидеров. Об этом рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«На этой встрече Зеленский очень радостный человек, он ощущает себя в центре внимания, словно звезда шоу. Видно, что для него это настоящий бенефис — он счастлив и наслаждается моментом, словно мечта маленького мальчика сбылась», — сообщил Панкратов, анализируя фото с единственной встречи Зеленского с президентом Путиным, которая прошла в декабре 2019 года. Его слова передает aif.ru.
Панкратов отметил, что Зеленский на переговорах в «нормандском формате» выглядел особенно воодушевленным. По его мнению, такое поведение не сводится только к внешним проявлениям артистизма, но также может указывать на внутренние психологические сложности. «Возможно, у Зеленского есть детские психотравмы или недолюбленность, и сейчас он наконец ощущает свою значимость и внимание окружающих», — добавил Панкратов.
Единственная встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоялась на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года. Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин.
Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в материале URA.RU.