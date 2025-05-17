Обвинение запросило по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в турецком отеле

Пожар в Болу произошел 21 января на горнолыжном курорте Карталкая. Из-за того, что здание было построено из дерева, огонь распространялся очень быстро. В результате трагедии погибли 76 человек. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил церемонию прощания с погибшими в пожаре. В ходе мероприятия политик не смог сдержать слез.