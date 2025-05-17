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Обвинение запросило по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в турецком отеле

В Турции прокуратура потребовала для 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, расположенном в провинции Болу, по 1998 лет лишения свободы — такое число стало результатом суммирования сроков. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил телеканал NTV.

В Турции прокуратура потребовала для 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, расположенном в провинции Болу, по 1998 лет лишения свободы — такое число стало результатом суммирования сроков. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил телеканал NTV.

В перечне фигурантов присутствуют владельцы и руководство отеля, заместитель мэра города Болу, начальник местной пожарной службы и другие должностные лица. Для еще 19 обвиняемых, включая сотрудников кухни отеля, прокуратура запросила 22,5 года лишения свободы, передает телеканал.

Пожар в Болу произошел 21 января на горнолыжном курорте Карталкая. Из-за того, что здание было построено из дерева, огонь распространялся очень быстро. В результате трагедии погибли 76 человек. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил церемонию прощания с погибшими в пожаре. В ходе мероприятия политик не смог сдержать слез.

22 января турецкие правоохранители задержали заместителя мэра города Болу и заместителя главы местной пожарной службы в рамках расследования трагедии.