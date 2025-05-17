Обвинение запросило по 1998 лет тюрьмы фигурантам дела о пожаре в турецком отеле

В Турции прокуратура потребовала для 13 обвиняемых по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, расположенном в провинции Болу, по 1998 лет лишения свободы — такое число стало результатом суммирования сроков. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил телеканал NTV.
В перечне фигурантов присутствуют владельцы и руководство отеля, заместитель мэра города Болу, начальник местной пожарной службы и другие должностные лица. Для еще 19 обвиняемых, включая сотрудников кухни отеля, прокуратура запросила 22,5 года лишения свободы, передает телеканал.
Пожар в Болу произошел 21 января на горнолыжном курорте Карталкая. Из-за того, что здание было построено из дерева, огонь распространялся очень быстро. В результате трагедии погибли 76 человек. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил церемонию прощания с погибшими в пожаре. В ходе мероприятия политик не смог сдержать слез.
22 января турецкие правоохранители задержали заместителя мэра города Болу и заместителя главы местной пожарной службы в рамках расследования трагедии.